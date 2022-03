Maria - reprodução do instagram

Mariareprodução do instagram

Publicado 08/03/2022 16:53 | Atualizado 08/03/2022 16:53

Rio - Desclassificada do "BBB 22", Maria tem movimentado as redes sociais. Na tarde desta terça-feira (8), a cantora brincou com fato de ter desagrado alguns internautas após dizer que não se envolve com fã.

fotogaleria

"Fui para o 'BBB' tirar minha imagem de menininha romântica e ganhar uma fanbase. Fiquei com imagem de piranhon* e perdi a fanbase que ganhei porque contei que não pego fã", escreveu Maria.

"EXPULSA: sem família, sem amigos, sem fãs e sem peguete", completou ela em tom de brincadeira.