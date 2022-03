Ultrassom do segundo filho de Virgínia - Reprodução/Instagram

Publicado 07/03/2022 19:02

Rio - Virgínia Fonseca, de 22 anos, divulgou nesta segunda-feira (07) o primeiro ultrassom do segundo filho com o marido, Zé Felipe. O casal já é pai de Maria Alice, de 9 meses, e anunciou o chegada de mais um herdeiro no último domingo.

fotogaleria A influenciadora publicou a imagem no Instagram. "Primeira ultrassom do nosso bebê (que por enquanto apenas um embriãozinho) e está tudo certo!!!! Obrigada Deus! Vocês acham que vem o José ou outra Maria?!", perguntou aos seguidores.

Virgínia compartilhou uma foto com o marido e a filha para revelar a nova gestação. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", disse.