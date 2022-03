Bruno Gagliasso e os filhos esbanjam simpatia na saída de shopping da Zona Sul do Rio

Rio - Bruno Gagliasso e os filhos, Titi e Bless, aproveitaram a segunda-feira para passear em um shopping da Zona Sul do Rio. Os três foram clicados na saída do local por um paparazzo e esbanjaram simpatia. Eles posaram para alguns cliques e até fizeram coraçãozinho com as mãos. Os pequenos, inclusive, roubaram a cena. Cheios de estilo, eles usaram looks bem parecidos.

