Emoção! Thaila Ayala e Renato Goés batizam filho no Cristo Redentor

São Paulo - Thaila Ayala e Renato Goés batizaram o filho Francisco, que nasceu em dezembro de 2021, no último domingo. A cerimônia foi realizada no Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais importantes do Rio de Janeiro, e mostraram algumas fotos de como foi a cerimônia.

O casal de atores realizou um ensaio fotográfico no Cristo Redentor todos usando branco. Além dos pais e do bebê, os padrinhos também participaram das fotos. A atriz Fiorella Mattheis é a madrinha e o fotógrafo de celebridades André Nicolau é o padrinho, dois grandes amigos de Thaila.



"Aquele dia que o coração quase explode de gratidão por Cristo, nosso senhor Deus. Entrego meu filho em tuas mãos hoje e sempre, afinal foi você quem me deu esse presente. Que ele seja apaixonado por ti como eu sou", escreveu a atriz ao publicar as fotos do batizado nas redes sociais.



Fiorella também publicou fotos da cerimônia e comemorou o batizado do filho da amiga. "Oficialmente comadres. Que momento inesquecível batizar o Francisco no Cristo Redentor. É tão lindo ver a Thai conquistando seus sonhos, assim tão de pertinho, enche meu coração. Estarei sempre com vocês. Viva Francisco! Thaila Ayala e Renato Goés, obrigada pelo melhor presente do mundo", disse.



"Dia de amor puro. Batizado do nosso Francisco. Dindo estará sempre do seu lado", declarou André Nicolau.



