Camila Pitangareprodução do instagram

Publicado 07/03/2022 18:13

Rio - Camila Pitanga, de 44 anos, encantou os internautas ao surgir de biquíni em cliques publicados no Instagram, nesta segunda-feira. Na praia, a atriz deitou em uma pedra para renovar o bronzeado e exibiu o corpão em forma. "Estava sumida por um bom motivo", brincou ela na legenda.

Através dos comentários, os internautas elogiaram Camila. "Senhor, que deusa. Tá perdoada pelo sumiço", disse um. "Ela consegue ser linda, simpática e talentosa", opinou outro. "Sempre com esse corpo escultural", destacou um terceiro.

Recentemente, a atriz posou com o buquê de flores que ganhou do namorado, o professor Patrick Pessoa, e se derreteu pelo amado. "Flores para admirar, para sentir, para cheirar, para perfumar, para celebrar 10 meses de muito amor. Para nós. Já era Patrick Pessoa. Já é", escreveu a atriz na legenda da publicação. Os dois assumiram o romance publicamente em outubro do ano passado.