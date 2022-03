Anitta e Bruna Marquezine - reprodução do instagram

Publicado 07/03/2022 17:10

Rio - Anitta e Bruna Marquezine seguem curtindo a semana de Moda em Paris, na França. As duas se encontraram mais uma vez e a Poderosa compartilhou uma foto delas juntinhas no Instagram Stories, nesta segunda-feira. A cantora ainda brincou com a diferença de altura entre elas na imagem e usou um trecho da música 'Baixinha', de Chininha e L7NNON, como fundo sonoro. "Baixinha, será que um dia eu vou poder chamar de minha? Prometo que cê nunca mais dorme sozinha".

Parece que a amizade de Anitta e Marquezine vai de vento em popa. É que surgiram rumores de que elas teriam se estranhado após uma suposta ficada da cantora com Neymar no Carnaval de 2019. No entanto, a atriz curtiu o ensaio do bloco de Anitta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no fim de janeiro. Na ocasião, as duas foram vistas se cumprimentando com um abraço nos bastidores, o que deixou muitos fãs surpresos. Agora, as duas estão se divertindo em Paris.