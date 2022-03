Sol Vega fala sobre o luto após morte do marido - Reprodução/Instagram

Publicado 07/03/2022 16:22

Rio - Quase um mês após a morte do marido Tibério Cavagnini, Sol Vega contou para os seguidores do Instagram nesta segunda-feira (07) como tem enfrentado o luto. O companheiro da atriz e ex-BBB contraiu o vírus da Covid-19 e acabou falecendo no dia 12 de fevereiro.

fotogaleria "A gente não coloca muita tristeza no Instagram, porque senão fica algo muito chato. O luto está sendo muito contraditório, tem dia que estou muito bem. Do nada começo começo a chorar, tenho momentos de raiva e ódio. E tem momentos que não acredito que isso aconteceu, por mais que eu tenha enterrado, ido no hospital", desabafou.

"Têm momentos que eu me sinto que isso não aconteceu, é tudo coisa da minha cabeça. Mas é um dia após o outro. Eu tenho que seguir em frente, não tem como. O que resta são as boas lembranças que a gente viveu e que ele fez para mim. Sinto muita gratidão", disse.