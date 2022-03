Ana Carolina, Silva e mais famosos curtem show de Lucio Mauro Filho e Pedro Baby

Rio - Lucio Mauro Filho e Pedro Baby apresentaram a terceira edição do projeto "A Lei Natural dos Encontros" neste sábado, no Bosque Bar, Zona Sul do Rio. O show, que teve participações de Zé Ricardo e Simoninha, reuniu diversos famosos na plateia.

Ana Carolina, Silva, Baby do Brasil, Du Moscovis, Danton Mello, Flávio Canto, Simoninha e Daniel Del Sarto foram alguns dos que prestigiaram a noite. A lista do evento foi assinada por Leo Marçal. Os convidados dançaram ao som de clássicos da MPB e músicas da discografia dos Novos Baianos.

