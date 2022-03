João Guilherme Silva e Schynader Moura - Reprodução/Instagram

Publicado 07/03/2022 11:39 | Atualizado 07/03/2022 11:44

Rio - João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão que completou 18 anos em fevereiro, não esconde a felicidade de namorar a modelo Schynader Moura, de 33. Na manhã desta segunda-feira, ele compartilhou clique em que aparece agarradinho com a namorada em clique feito no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde assistiu ao clássico entre Cruzeiro e Atlético.