Antes e depois: Denise Rocha surge completamente diferenteReprodução

Publicado 08/03/2022 12:34

Rio - A advogada e influenciadora digital Denise Rocha surpreendeu seus seguidores do Instagram ao aparecer completamente diferente após passar por alguns procedimentos estéticos. Para quem não se lembra, Denise Rocha, que era conhecida como o Furacão da CPI, foi vice-campeã de "A Fazenda" em 2013. No reality show, ela protagonizou vários barracos com Andressa Urach.

Para conquistar seu novo visual, Denise passou por muitos procedimentos estéticos, entre eles a famigerada harmonização facial.

"Sim, eu mudei. Aí tem aquele dilema: 'Por que você mudou? Virou outra pessoa'. Se você tem condição, está todo mundo fazendo. Fiz preenchimento de mandíbula, de boca. Meu nariz eu refiz. Não vou mentir", disse Denise ao "TV Fama" em 2019.

Além disso, Denise também aumentou o tamanho das próteses de silicone e apostou em cabelos bem mais louros. Que mudança, não é mesmo?