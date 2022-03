Zé Felipe e Virginia Fonseca - Reprodução

Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução

Publicado 08/03/2022 17:57

Rio - Após Virgínia Fonseca anunciar que está grávida de seu segundo filho , a influenciadora recebeu uma homenagem de Zé Felipe nas redes sociais, nesta terça-feira (8). O cantor ainda incluiu a filha do casal, Maria Alice, além da mãe e da sogra, no texto de uma postagem no Instagram em que celebra o Dia Internacional das Mulheres.

fotogaleria

"Precisaria vidas e vidas para agradecer tudo o que vocês são e representam para mim. Vejo em vocês força, coragem… vejo delicadeza, doçura e amor, um amor sem medida. Obrigado por serem meu porto seguro. Parabéns por todos os dias. Me orgulho muito em ser rodeado por vocês! Parabéns, mulheres do mundo!", escreveu o artista, marcando os perfis da esposa, da filha, de sua mãe, Poliana Rocha, e da sogra, Margareth Serrão.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram, no último domingo, que esperam o segundo filho. Os pais de Maria Alice, de 9 meses, dividiram a novidade com os fãs em publicação no Instagram e escreveram: "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre".