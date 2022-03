Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, na Praia da Medalha, em Jericoacora, no Ceará - Reprodução Internet

Publicado 17/03/2022 10:39

Rio - Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, arrancou suspiros de seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, ao postar algumas fotos em que aparece de biquíni na praia. A influenciadora digital está curtindo uns dias de descanso em Jericoacora, no Ceará, e posou na Praia da Medalha.

Jéssica, que é mãe de Noah, fruto do extinto casamento com Sandro Pedroso, falou no ano passado sobre a luta contra o excesso de peso. "Estava muito bitolada na questão de peso. Estava querendo chegar em uma meta X. Estava me sentindo bem, mas parece que eu não estava... Perdi mais de 30kg ao longo do período. Cheguei a pesar 60kg. Foi a época em que fiquei mais magra. Depois engordei... Muitas pessoas falaram para mim que estou mais bonita. Estava bitolada em uma coisa e acaba que a gente não fica feliz", disse nas redes sociais.