Andressa Ferreira e Thammy Miranda - Reprodução/Instagram/Thiago Duran

Andressa Ferreira e Thammy MirandaReprodução/Instagram/Thiago Duran

Publicado 17/03/2022 18:39

Rio - Andressa Ferreira voltou a usar suas redes sociais, recentemente, para falar sobre ela e o marido, Thammy Miranda, fizeram sexo a três. Em vídeo publicado no Instagram, a modelo contou os detalhes que levaram ao encontro do casal com uma terceira pessoa e voltou a afirmar que os dois não têm mais interesse neste tipo de relação sexual após serem batizados em uma igreja evangélica.

fotogaleria

"Quando falam desse jeito, parecia que a gente vivia numa festa. E não é verdade. A gente só fez isso uma vez, e na época, a gente namorava. A gente está junto há oito anos e na época a gente tinha se separado e queria fazer alguma coisa diferente, a gente não tinha filho, não era casado e não frequentava igreja", explicou Andressa.

Em seguida, a influenciadora deixou claro que o casal não pretende voltar a incluir outras pessoas em suas relações sexuais: "Hoje a gente tem outros princípios, para o nosso casamento e um outro entendimento da vida espiritual, do que uma ação que a gente tem hoje vai causar na nossa vida e o que traz de consequência cada escolha que a gente faz. Tudo isso vem mudando", afirmou.

Thammy e Andressa se batizaram, em outubro do ano passado, em uma igreja evangélica pluralista, que acolhe pessoas da comunidade LGBTQIA+. Na época, a mãe de Bento já havia afirmado que o casal não voltaria a fazer sexo a três e justificou: "Hoje em dia não faz mais sentido! Quando a carne está fraca, precisamos fortalecer nosso espírito. O Espírito Santo vai nos transformando aos poucos".