Dandara Mariana - reprodução do instagram

Dandara Mariana reprodução do instagram

Publicado 18/03/2022 10:52

Rio - Dandara Mariana e a família viveram momentos de grande tensão na manhã desta quinta-feira. Eles tiveram a cobertura no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, invadida e roubada por bandidos armados. Entre os pertences levados pelos criminosos estão: joias, câmeras, celulares, laptop, tênis, relógios, caixinhas de som e óculos. O caso foi registrado na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes).

fotogaleria

No momento do assalto, os bandidos estavam vestidos de preto e usando máscaras. Eles amarraram o pai da artista, Romeu Evaristo, e o irmão dela, Noah Nahas, pelo punho. No entanto, a mãe da atriz, Beth Nahas, e ela foram poupadas. Todos ficaram no quarto de Dandara, enquanto os criminosos 'faziam a limpa'. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da artista, nesta sexta-feira.

Através do Instagram Stories, Dandara falou sobre a situação e tranquilizou os fãs. "Está tudo bem. Não fizeram nada fisicamente com a gente, só emocionalmente. Estou triste, estou oscilando. Bate uma angústia, um medo. É horrível, não desejo isso para ninguém. É isso, temos que superar. Essa é a cidade que estamos vivendo. Infelizmente purgatório da beleza e do caos", destacou.