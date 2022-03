Karina Bacchi - Reprodução Instagram

Publicado 19/03/2022 10:46

Rio - Karina Bacchi deu uma entrevista ao YAHpodcast e soltou o verbo sobre o que presenciou em festas de bastidores do meio artístico na Globo. Recentemente, Karina Bacchi já havia dito que parou de atuar porque considera o "beijo técnico" traição.

"Festas de... Assim, pensar: 'vou no banheiro rapidinho' e quando abrir uma porta errada dar de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro", disparou a apresentadora. "Juro, uma festa em casa de diretor. Chegava lá, via essas coisas e falava: 'não é possível!' Atores que estão na novela. E tudo aquilo foi me tirando prazer de atuar. Primeiro que eu comecei a ver esse ambiente e não me sentir à vontade, depois eu passei a meio que julgar as personagens", afirmou.

"Por mais que seja interessante a gente fazer um personagem, viver outra história, eu comecei a colocar na balança algumas coisas do tipo: esse personagem está dando qual exemplo? Isso está saindo da minha boca, mas é tão feio, eu jamais falaria. Por que num personagem eu vou falar?", disse.

A apresentadora também afirmou que nunca se sentiu à vontade na carreira de atriz. "Desde o princípio, eu não me encaixava com aquele ambiente. As poucas festas que eu fui, eu me sentia um peixe fora d'água", garantiu.