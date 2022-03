Anitta se torna a 1ª artista brasileira a ter música entre as 10 mais ouvidas ao redor do mundo no Spotify - Reprodução/Instagram

Anitta se torna a 1ª artista brasileira a ter música entre as 10 mais ouvidas ao redor do mundo no SpotifyReprodução/Instagram

Publicado 19/03/2022 14:06 | Atualizado 19/03/2022 14:07

Rio - Mais uma conquista para a Poderosa! Neste sábado, Anitta se tornou a primeira artista brasileira a colocar uma canção no Top 10 do Spotify Global, fazendo história com seu hit "Envolver". Lançada em novembro do ano passado, o single alcançou a 9ª posição entre as faixas mais ouvidas ao redor do mundo nas últimas 24 horas, na plataforma de streaming.

fotogaleria

Contabilizando mais de 2,5 milhões de reproduções, "Envolver" é mais uma das apostas internacionais de Anitta, cantada inteiramente em espanhol. Com um dos videoclipes mais sensuais da carreira da artista, a música obteve o melhor desempenho desde "Vai Malandra", que chegou à 18ª posição no mesmo relatório diário do serviço. No Brasil, o single aparece como 7ª faixa mais ouvida entre os usuários no país.