Ana Maria Braga participa do ’Envolver Challenge’Reprodução

Publicado 17/03/2022 11:02 | Atualizado 17/03/2022 12:03

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, surpreendeu os telespectadores do "Mais Você", na manhã desta quinta-feira, ao participar do #EnvolverChallenge. Para quem não sabe, a música "Envolver", da cantora Anitta, viralizou nas redes sociais por conta de sua coreografia ousada e deu origem a um "challenge", um desafio, em tradução livre, em que as pessoas tentam dançar da mesma forma que a cantora e postam vídeos com suas tentativas.

fotogaleria

A repórter do "Mais Você" Ju Massaoka conversou sobre o assunto com o último eliminado do "BBB 22", Vyni, e a reportagem foi exibida no programa. De volta aos estúdios, Ju fez o desafio ao lado de ninguém menos que Ana Maria Braga e Gil do Vigor. Os internautas ficaram em polvorosa ao ver a apresentadora dançando como Anitta. Confira os comentários:

Ana Maria Braga e Gil do Vitor dançando “Envolver” no programa Mais Você.pic.twitter.com/TygibMNOoh — Anitta Update (@AnittaUpdateR) March 17, 2022