Renata Vasconcellos (de preto) curte dia de folga ao lado da irmã gêmea, Lanza MazzaReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2022 11:48 | Atualizado 20/03/2022 11:53

Rio - Renata Vasconcellos deixou os seguidores confusos, neste sábado (19), ao publicar uma sequência de fotos em seu Instagram, ao lado de sua irmã gêmea, Lanza Mazza. A apresentadora do "Jornal Nacional", da TV Globo, curtiu um dia de folga ao lado da estilista e chocou internautas com a semelhança entre as duas nos cliques compartilhados.

"Tarde feliz", escreveu a jornalista em uma das postagens, em que as irmãs usam óculos de sol parecidos. Em outra publicação, as duas posam com o cachorro de Lanza, e Renata brincou com a confusão do bichinho: "'Gente tem duas? Tô confuso'".

Nos comentários, fãs expressaram a surpresa com a semelhança física e até mesmo no estilo das irmãs. "Minha mente bugou agora (risos)", escreveu uma internauta. "Quem é quem?", questionou outro seguidor. "Alguém me explica o que está acontecendo, a Renata tem um clone?", comentou mais uma pessoa.

Renata encerrou as postagens do dia com uma foto tirada com Lanza no espelho de um elevador e alguns seguidores chegaram ao veredito sobre a identidade de cada uma: "Renata é de camisa preta por causa das unhas vermelhas", afirmou uma internauta, lembrando de outra postagem recente em que a jornalista ostenta as unhas com o esmalte colorido. "Mas as duas são lindas", acrescentou.

