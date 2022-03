Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega-Sena e fatura R$ 35 mil - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2022 15:56

Rio - Apesar de não ter vencido o "BBB 11", Paulinha Leitte já mostrou que tem a sorte ao seu lado. Neste sábado (19), a ex-sister usou seus Stories do Instagram para revelar que acertou os números da quina da Mega-Sena, aumentou seu histórico que já conta com mais de 50 vezes que a influenciadora ganhou na loteria. Com a nova vitória, Paula faturou R$ 35.454,28, dividindo o prêmio com outros 495 vencedores.

"Eu não fiz a Quina de novo não, né? Por um [número] não foi R$ 190 milhões", declarou a ex-BBB na postagem em que mostra o bilhete da loteria. Paulinha acertou cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena, que acumulou o valor citado pela influenciadora em seus Stories, se tornando o maior prêmio na história da loteria brasileira tirando a famosa Mega da Virada.

Paulinha, que hoje vive do aluguel de dez imóveis e é dona de uma empresa de bolões, revelou o segredo de sua sorte em entrevista à revista Quem: “Sempre fui sortuda. Realmente não lembro de nenhuma vez na vida que não tive sorte, graças a Deus”, declarou em janeiro deste ano.

“Acho que não só pra ganhar na Mega, como em tudo que você deseja conquistar, tem que acreditar. Eu acredito muito na lei da atração, naquilo que pensamos e emanamos. Depois disso, tem que se jogar. Falo isso porque vejo muitas pessoas falarem aí que queriam ganhar na loteria, mas nem sequer jogam", comentou a ex-sister.