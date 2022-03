Fernanda Montenegro mostra prova do fardão para posse na ABL - Reprodução/Instagram

Fernanda Montenegro mostra prova do fardão para posse na ABLReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2022 10:12 | Atualizado 20/03/2022 11:21

Rio - Quatro meses após ser eleita para ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL) , Fernanda Montenegro se prepara para assumir o posto de imortal, como são chamados os membros da instituição, em cerimônia a ser realizada na sexta-feira, dia 25. No último sábado, a atriz de 92 anos compartilhou uma foto, em seu Instagram, em que surge provando o fardão que vestirá ao se apresentar para a posse.

Conhecida como um dos maiores nomes do teatro, cinema e televisão no Brasil, Fernanda foi eleita para a ABL em novembro do ano passado para ocupar a cadeira 17 da instituição por onde já passaram nomes como Roquette Pinto, Álvaro Lins e Antônio Houaiss. Na época, a artista foi a única candidata ao posto, o que foi entendido como uma homenagem à carreira e à trajetória da atriz. Única brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por "Central do Brasil", a atriz recebeu 32 dos 34 votos de imortais.

De acordo com o estatuto da ABL, para alguém se candidatar é preciso ser brasileiro nato e ter publicado, em qualquer gênero da Literatura, obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Seguindo o modelo da Academia Francesa, a ABL é constituída por 40 membros efetivos e perpétuos, os imortais. Além deste quadro, existem 20 membros correspondentes estrangeiros.

