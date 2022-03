Anitta e Bruna Marquezine - reprodução do instagram

Publicado 21/03/2022 09:36 | Atualizado 21/03/2022 11:00

Rio - Anitta, de 28 anos, se divertiu com um gafe de Bruna Marquezine, na noite deste domingo. É que a atriz, de 26, mandou um áudio para a amiga comemorando o fato de Justin Bieber ter dançado o hit da Poderosa, 'Envolver'. No entanto, as imagens eram uma montagem, que viralizou nas redes sociais.

"Caraca, eu abri o meu Instagram e vi o Justin Bieber fazendo o challenge de 'Envolver'. [A música] vai bater número 1 e vão ter que aceitar. Pô, vem pra cá que a gente tem que comemorar. Te amo", dizia Bruna, no áudio enviado para Anitta, através de um aplicativo de mensagens.

Em seguida, a cantora explicou para a amiga que se tratava de um meme. "Amiga, é montagem", disse Anitta, que tirou sarro da situação. "Eu quero gravar isso e postar".