Isis Valverde hospedou Gabriel Medina em sua casaReprodução

Publicado 21/03/2022 10:46 | Atualizado 21/03/2022 10:47

Rio - Será que tem casal novo no pedaço? O surfista Gabriel Medina passou o final de semana hospedado na casa da atriz Isis Valverde, no Rio. A informação é do perfil "Gossip do Dia", no Instagram. Ainda de acordo com a página, os rumores de uma aproximação entre os dois começaram quando eles passaram a se seguir mutuamente nas redes sociais.

Atualmente, tanto Medina quando Isis estão solteiros. O surfista terminou recentemente seu casamento de um ano com a modelo Yasmin Brunet. Já Isis colocou um ponto final no casamento de três anos com André Rezende, com quem tem um filho.

Na última quinta-feira, Gabriel Medina e Isis Valverde estiveram na festa da promoter Carol Sampaio, no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Ele estava acompanhado por de Saulo Poncio, ex de Gabi Brandt, e Jonathan Couto, ex de Sarah Poncio. Mas, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", Medina passou a noite com a influenciadora digital Vanessa Lopes.