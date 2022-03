Thiaguinho e Carol Peixinho - reprodução do instagram

Publicado 21/03/2022 13:50

Rio - Thiaguinho usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira, para se declarar para Carol Peixinho. O cantor publicou um clique coladinho com a amada e escreveu: "Super obrigado por todos esses dias de descanso! Pela companhia, leveza e pelo amor! To pronTHo para 2022! Amo tu, Carolina".

Os dois curtiram uma espécie de miniférias. No entanto, o local não foi divulgado por eles. Recentemente, Carol compartilhou uma série de cliques feitos pelo amado em sua rede social. Nos comentários, Thiaguinho brincou: "Fotógrafo bão da zorra".

Os rumores de um romance entre Carol Peixinho e Thiaguinho começaram em novembro de 2021. O casal, no entanto, só assumiu o namoro no fim de fevereiro deste ano. "Minha felicidadezona de todo dia", escreveu Carol ao postar uma foto com o cantor. "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração... E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com a sua luz", escreveu o cantor ao postar a mesma foto.