Bárbara Heck despensa roupas e posa para fotos - Reprodução

Publicado 21/03/2022 20:22 | Atualizado 21/03/2022 20:24

De tirar o fôlego! A ex-participante do Big Brother Brasil 22 Bárbara Heck deixou os seguidores encantados ao compartilhar uma sequência de cliques em que dispensa as roupas e usa os braços para não mostrar demais. Os cliques foram compartilhados no Instagram da modelo na versão preto e branco.

fotogaleria

Na legenda, Bárbara escreveu: "O melhor de mim é a minha verdade. E isso inclui todos os meus defeitos". "Perfeita", "Não cabe em mim o quanto eu te admiro", "Que diva perfeita e maravilhosa" e "Você transborda amor" foram alguns dos comentários feitos pelos seguidores.