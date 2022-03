Maurício Meirelles explica piada que fez com Luísa Sonza: 'Tema repetido' - Reprodução/YouTube/Instagram

Publicado 21/03/2022 17:10 | Atualizado 21/03/2022 17:11

Rio - Maurício Meirelles voltou a falar sobre a polêmica em que se envolveu com Luísa Sonza na semana passada . O humorista afirmou que não teve a intenção de ofender a cantora e se defendeu das acusações de que teria criticado o repertório da artista recheado de músicas sensuais, após assistir a apresentação da gaúcha em uma festa do "BBB 22".

"Eu fiz uma piada que era o seguinte: estava assistindo o 'BBB' e aí vi a Luísa Sonza, e fui ver as músicas dela, e a primeira música é 'eu dou, eu dou, eu dou', a segunda é 'eu sento, eu sento, sento', a outra é 'eu chupo, chupo, chupo'. Beleza, não tem problema nenhum, mas aí eu fiz uma pergunta assim: 'Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?' Eu fiz uma piada sobre o tema, tipo 'já entendemos que o Marcelo D2 fuma maconha ou precisa fazer mais uma música?'", declarou em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Em seguida, Maurício comentou que não esperava a reação de Luísa, que se revoltou e rebateu a postagem feita no Twitter. O apresentador do "Foi Mau", na RedeTV!, disse ter errado por enxergar a loira como uma mulher "bem resolvida", considerando que a artista fala abertamente sobre sua vida sexual, como quando revelou já ter transado com mais de duas pessoas ao mesmo tempo