Reencontro de Angélica com ex-angelicatsReprodução

Publicado 21/03/2022 16:24

A tarde desse domingo (20) foi animada e nostálgica para Angélica e algumas ex-angelicats, como as assistentes de palco da apresentadora eram chamadas na época em que ela estava a frente de programas infantis. Isso porque aconteceu um reencontro das amigas.

Além de Angélica, estiveram presentes na ocasião Juliana Silveira, Renata Moretzsohn, Stella Mouzinho, Deborah Montenegro, Mariana Nogueira e Marcella Bordallo.

As fotos do momento foram postadas por algumas delas nas redes sociais. Ao compartilhar os cliques, Angélica escreveu: "Fotos que representam o dia internacional da felicidade! E do amor sempre…". Já Mariana Nogueira disse: "Melhores momentos sempre com vocês! Amor gigante!".

Marcella Bordallo foi outra que publicou nas redes sociais e se declarou: "Nós não escolhemos as pessoas que cruzam o nosso caminho, mas decidimos por aquelas que vamos compartilhar a jornada. Mulheres admiráveis, um brinde a amizade".