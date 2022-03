Sheron Menezzes realizou sua despedida de solteira em passeio de barco com as amigas - Reprodução/Instagram/Ale e Gui Tonna

Sheron Menezzes realizou sua despedida de solteira em passeio de barco com as amigasReprodução/Instagram/Ale e Gui Tonna

Publicado 21/03/2022 14:59

Rio - Sheron Menezzes usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (21), para compartilhar as fotos de sua despedida de solteira. A atriz e o noivo, Saulo Camelo, decidiram selar a união após 10 anos de relacionamento. Prestes a subir ao altar, a artista curtiu um passeio de barco com as amigas em seus últimos dias como noiva.

fotogaleria

"Dia desses eu ouvi assim: 'Curta cada momento antes da sua festa de casamento porque ela passa muito rápido… Aproveite ser noiva!' E, desde então, tenho aproveitado tudo! Provas de vestido, escolha de bolo, doces, madrinhas, padrinhos… Estou aproveitando tanto que não poderia faltar uma 'Despedida de Solteira' (risos). E não me interessa se já sou casada há 10 anos, quero curtir todos os momento possíveis", escreveu Sheron na legenda da postagem.

A atriz encerrou a postagem brincando sobre as belas fotos que publicou do dia especial: "Agora, só vou postar as fotos mais comportadas pra vocês verem que bonito, e depois posto as outras pra vocês verem que beleza! Eu estou tão feliz!!! Já quero renovar os votos pra despedir de novo!", completou ela.

Juntos há 10 anos, Sheron e Saulo estão noivos desde setembro do ano passado, quando a atriz foi pedida em casamento durante viagem para o Maranhão. Os dois já são pais de Benjamin, que nasceu em 2017. "Depois de 10 anos, um filho lindo e muitas histórias, ao nascer do sol, nas areias brancas das dunas dos Lençóis Maranhenses, você ajoelhou e me surpreendeu… fui tomada por uma alegria imensa, a mesma que sempre tive ao seu lado só que potencializada!", declarou a artista ao compartilhar a novidade nas redes sociais.