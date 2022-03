Jade Picon - reprodução do instagram

Publicado 21/03/2022 13:25

Rio - Jade Picon matou a curiosidade de um fãs através do Instagram Stories, na madrugada desta segunda-feira. Um internauta quis saber se a ex-participante do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, já se submeteu a algum procedimento estético no rosto. "O seu rosto mudou, Jade. Foi algum procedimento?", perguntou ele.

A digital influencer, então, respondeu: "Absolutamente nada! Nem antes de entrar na casa ou depois. Lá [dentro do 'BBB 22'] é uma loucura! Teve uma vez em que fui para o atendimento médico porque estava muito inchada: meu tornozelo, meu pulso, meu rosto", disse Jade, que acrescentou: "Pega muito a falta de rotina - você nunca come as mesmas coisas -, treino... Tenho retenção de líquido. Agora que voltei para a rotina eu desinchei. A câmera da TV também não dá aquela valorizada na gente. Você não dormir bem, não comer direito, tudo faz parte da experiência".