Lorena Carvalho fala sobre separação de Lucas LuccoReprodução

Publicado 21/03/2022 17:20

Lorena Carvalho quebrou o silêncio e uso o Instagram Stories para falar pela primeira vez sobre o término do casamento com Lucas Lucco. A notícia veio a público na última sexta-feira (18), quando o cantor publicou um texto nas redes sociais comunicando os fãs sobre a separação

Nesta segunda-feira (21), Lorena, que ainda não havia se pronunciado sobre o assunto, abriu o coração. "É tão difícil abrir a câmera para falar com vocês, mas não posso deixar de agradecer todas as mensagens de carinho e de acolhimento que tenho recebido. É um momento muito difícil para mim, para a minha família. Estou muito triste, não tem porque mentir ou falar algo diferente disso, dadas as circunstâncias. Mas eu tenho muita fé. Agora preciso levantar a cabeça, seguir em frente, principalmente pelo Luca. Mas vai dar tudo certo", disse.

Lorena e Lucas Lucco estavam juntos há oito anos, sendo dois deles de casados. A relação teve um fruto, Lucca, que completou um ano no sábado. A influencer aproveitou a aparição para contar como foi a comemoração do pequeno. "Sopramos uma velinha para ele. Graças a Deus ele está bem", afirmou.