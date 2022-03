Anitta se torna a 1ª artista brasileira a ter música entre as 10 mais ouvidas ao redor do mundo no Spotify - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2022 17:58 | Atualizado 21/03/2022 18:03

Anitta está no topo e vivendo um grande momento na carreira: nos últimos dias a poderosa se tornou a primeira brasileira a entrar para o Top 10 do Spotify Global. Nesse domingo (20), a música "Envolver" apareceu como a 7ª mais tocada em todo o mundo, com cerca de 3 milhões de reproduções em 24 horas. E os fãs podem esperar muito mais!

É que "Girl From Rio', o mais novo álbum da cantora, será lançado em breve. Questionada por uma seguidora no Twitter sobre a data exata, Anitta entregou: "Abril anted do ohalella". Ela confessou estar um pouco bêbada, por isso traduzimos a resposta dada: "Abril, antes do Coachella".

Abril anted do ohalella — Anitta (@Anitta) March 20, 2022

O Coachella de 2022, festival de música realizado no deserto do sul da Califórnia, tem data marcada para começar no dia 15 de abril.