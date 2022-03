Gretchen, Narcisa Tamborindeguy, Marcelo Barbur (Beby) e Tokinho são os novos apresentadores do Encrenca - Divulgação RedeTV!

Publicado 17/03/2022 15:43 | Atualizado 17/03/2022 15:47

A nova temporada do 'Encrenca', que estreia no dia 27 de março, terá muitas novidades. Com o cenário completamente repaginado, o programa receberá seus novos apresentadores: Gretchen, Narcisa Tamborindeguy, Marcelo Barbur (Beby) e Tokinho.

E as novidades não param por aí: a atração terá também um novo formato, hiperconectado. A promessa é de trazer convidados especiais a cada edição, quadros inéditos e garantir a diversão do público. Cada apresentador ficará responsável por uma parte do programa.

Conhecida como a "rainha dos memes", Gretchen comandará disputas emocionantes no palco, quadros de variedades e performances que prometem surpreender. Já Narcisa Tamborindeguy levará seus bordões aos eventos mais hypados do país e fará entrevistas exclusivas. Também trará curiosidades e momentos especiais de suas viagens pelo mundo.

Marcelo Barbur, apresentador do ‘Chupim’ na Metropolitana FM, terá ao seu lado os parceiros Barthô e Barbie para criar muita encrenca durante os trotes telefônicos. Por fim, o humorista Tokinho estará no palco, nas ruas, nas baladas, ao lado das celebridades, por dentro dos principais acontecimentos da semana e dos conteúdos que viralizaram nas plataformas digitais.

O programa vai ao ar todos os domingo, às 19h45, na RedeTV!.