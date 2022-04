Eliezer critica ex-brother - reprodução da TV Globo

Eliezer critica ex-brother reprodução da TV Globo

Publicado 20/04/2022 15:59

Rio - Eliezer detonou algumas atitudes que Gustavo, eliminado nesta terça-feira, teve no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Durante uma conversa com Arthur Aguiar e Pedro Scooby na varanda, nesta quarta-feira, o designer refletiu sobre sua relação com o Bacharel em Direito.

"A nossa relação era mais o game sim, porque eu não tinha nada pessoal contra ele, mas tinham alguns pontos que pessoalmente para mim beirou a falta de educação e arrogância, foram as duas vezes consecutivas que ele me interrompeu nos meus trinta segundos, que são todos meus. E que nunca ninguém interrompeu ele. Eu nunca interrompi ele", começou Eli. "Ontem, eu fiquei bem chateado com aquela fala dele, que ele afirmou que eu ia sair e queria explicar o porquê eu fiquei até hoje [...]. Ele com certeza ia desmerecer qualquer coisa que eu tenha feito até aqui", completou.

Pedro Scooby, então, defendeu Gustavo. "Era o jeito dele de pegar os ganchos para fazer as piadas do lugar do 'malvadão' que deram para ele, entendeu? Ele não entrou aqui dentro falando 'eu sou o malvadão', mas foi uma coisa que inclusive o Tadeu falou em discurso e foi o lugar que colocaram ele também. Ele entrou, movimentou o jogo". Arthur Aguiar ponderou: "Na verdade não colocaram ele, foi ele que se colocou nesse lugar".