Paulo Vieira e a mãe, Conceiçãoreprodução do instagram

Publicado 20/04/2022 16:43

Rio - Após Paulo Vieira entregar o valor doado por Rafa Kalimann para a festa da equipe do 'BBB 22', a apresentadora expôs, no Instagram Stories, o trecho de uma conversa com o humorista em um aplicativo de mensagens. No bate-papo, o comediante compartilhou com a amiga um áudio em que sua mãe, Conceição Vieira, detona o evento e pede para ele não doe mais de R$1 mil para o furdunço.