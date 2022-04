Boninho comandou dinâmica no ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Publicado 21/04/2022 16:56

Rio - Boninho entrou na casa do "Big Brother Brasil 22" nesta quinta-feira (21) e comandou uma dinâmica especial com os participantes. Cada brother escolheu um card relacionado a programação da emissora e ganhou um prêmio secreto.

Arthur Aguiar escolheu o card 'realities' e ganhou uma experiência no 'metaverso' do reality show. Douglas Silva preferiu a placa 'variedades' e garantiu um almoço especial no programa 'É de Casa' acompanhado de um familiar. Eliezer pegou o card 'novelas' e além da participação em um folhetim global, o designer irá conhecer as cidades cenográficas. Paulo André escolheu a placa 'Jornalismo e Esportes' e assistirá uma partida de futebol ao lado dos narradores da TV Globo. Já Pedro Scooby optou pelo card 'cinema' poderá escolher um filme para ser exibido no canal.