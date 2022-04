Gustavo -

Publicado 21/04/2022 05:00

Rio - Gustavo entrou no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, quase um mês após o início do programa, através da casa de vidro. O curitibano chegou disposto a movimentar jogo e cumpriu seu objetivo. Ele foi líder por duas vezes, venceu duas provas bate-volta, cumpriu o Castigo do Monstro por uma vez e mandou todos os participantes que não tinham tido ao Paredão para a berlinda. Com isso, ganhou o título de 'caçador de lollipopers'. A fama de 'Malvadão', no entanto, logo caiu por terra após o brother se apaixonar e viver um affair com Laís. Apesar de ter chegado ao 'top 6' do reality e encarado seis paredões, o Bacharel em Direito foi eliminado com 81,53% dos votos ao enfrentar Eliezer e Paulo André na berlinda, nesta terça-feira.

Fora do confinamento, Gustavo avalia seu desempenho na competição. "Estou muito feliz. Sem falta de humildade. Acho que fui muito importante para o jogo, consegui cumprir o objetivo de quando eu entrei na casa, que era movimentar o jogo. Depois, mais de uma pessoa veio falar comigo: ‘Eu despertei no jogo quando você entrou’. Eu sempre falei que meu maior medo era participar do programa e não marcar a edição de alguma forma, de ser aquele participante esquecido na temporada, entre os 22 nomes. Acho que isso não vai acontecer. Sempre quando lembrarem desta edição, vão se recordar do ‘caçador de lollipoper’, do cara que entrou depois e começou a ‘mirar’ as pessoas que estavam escondidas no jogo", frisa.

Ele ainda brinca ao ser questionado se faria alguma coisa diferente em sua participação no programa. "Teria ficado amigão do Arthur. Eu iria grudar nele, bajular, dar pão para ele todo dia", diverte-se. Logo depois, o o brother fala sobre as discordâncias com o marido de Maíra Cardi na casa mais vigiada do Brasil e opina sobre o jogo do ator. "O Arthur é um gênio porque é um cara que sabe jogar com o público. Só acho que havia algumas divergências na fala dele que talvez o público aqui fora não conseguisse perceber. Ele falava que jogava sozinho, mas não jogava... Ele estava sempre se colocando naquele lugar de excluído, de sozinho. E quem acompanhou edições anteriores sabe que isso gera muita empatia do público. Não consigo fazer esse discurso de vítima, de solidão, ainda mais quando não existia isso que ele plantava. Então, ele é um gênio por saber jogar dessa forma, é um ator nato e muito bom, por sinal. Mas a gente tem muitas diferenças, acho que a gente não vai ter uma relação aqui fora porque temos personalidades muito distintas".

Durante sua trajetória no 'BBB', Gustavo se aproximou de o Douglas Silva, Pedro Scooby e o Paulo André. O Bacharel em Direito, inclusive, pretende levar a amizade deles para fora do confinamento e cita outros participantes com quem deseja manter contato. "Com certeza. Eles e a Laís são quatro pessoas que eu vou levar para a vida. Sei que não vou ter contato com muitos participantes. Esses quatro são os que eu acho que vou ter mais relacionamento, mas existem pessoas que eu quero muito encontrar. A Lina é uma pessoa com quem eu adorava conversar; quero tomar uma cervejinha com a Jessi; quero ver a Naty desfilar no sambódromo", admite.

Relacionamento com Laís

O affair de Gustavo e Laís começou após a festa da líder Jade Picon em fevereiro. No entanto, o curitibano conta que já estava de olho na médica antes mesmo de entrar na casa. "Já via a Laís e a achava atraente na TV, mas eu não esperava viver um romance, um sentimento tão grande", afirma ele, que destaca que o relacionamento com a médica não foi por estratégia de jogo. "Da minha parte foi paixão (risos). Ontem, no ‘Bate-papo’ com a Rafa Kalimann, eu vi um vídeo dela falando com a Jade, antes de a gente se beijar ainda...mas eu já conversei com ela ontem e não fiquei bolado, não. Acredito que aquilo ali tenha sido antes de ela me conhecer. E depois que ela me conheceu, não foi só estratégia, não. Realmente rolou uma química bem legal entre nós. Então, se em um primeiro momento, para ela foi estratégia, eu acredito que depois tenha virado um sentimento genuíno".

Ele ainda revela que vai fazer de tudo para que o romance continue após o reality. "A gente conversou bem pouco: no programa da Rafa e depois a gente fez uma videochamada rápida, em que ela e minha mãe já estavam best friends. Eu ainda nem liguei meu celular, falei com ela pelo da minha mãe. Vou ficar no Rio até a próxima semana e ela já está vindo para cá também. A gente vai sentar e conversar. Eu quero que dê certo, a gente vai tentar. É óbvio que as nossas vidas são totalmente diferentes: ela mora a quase 2 mil quilômetros de distância de mim. Mas eu quero tentar viver um amor aqui fora com ela".

Segue o jogo...

Gustavo abre o jogo e conta quem é o melhor jogador do reality. "A resposta é óbvia: o Arthur. Ele joga com o público com maestria. Ele consegue pintar um cenário de solidão, de perseguição que não existe. E agora, no final, eu acho que o Eli também está jogando bem porque ele percebeu que a torcida do Arthur está forte e grudou no ‘bichinho’. Vai garantir a final com isso", acredita ele, que revela quem merece vencer o programa. "Hoje a minha torcida vai para o P.A (Paulo André). Falei várias vezes que o Douglas foi o primeiro que eu tive contato, o cara que me abriu as portas, o primeiro que me acolheu. O Scooby tem aquele jeito ‘maluco beleza’ dele. Só que o P.A. é hoje a pessoa que eu mais torço para ganhar o prêmio, pelo jeito dele, pela família, pelo filho, por tudo... ele é a pessoa que tem minha torcida".



Planos pós-BBB

O curitibano fala sobre rumos profissionais e pessoais pretende seguir após todo esse furor com sua participação no 'BBB 22'. "Tenho que ver como está esse mundo pós-BBB, mas eu nunca escondi que eu tenho um projeto de abrir uma empresa ramo gastronômico. Eu quero aproveitar também essa visibilidade para criar um canal de culinária, de receitas. Também vou estar aberto a novas propostas que podem surgir nesse cenário, mas esse meu projeto vai sair, sim, sem dúvidas. Só não vou dar detalhes senão alguém rouba minha ideia e vai dar ruim pra mim (risos). Mas eu boto muita fé no meu negócio e, em breve, vocês saberão o que é".