Paulo Vieira causou polêmica ao alfinetar direção da TV Globo no ’Big Terapia’Reprodução

Publicado 21/04/2022 17:52

Rio - Paulo Vieira se manifestou nesta quinta-feira (21) após uma piada feita no 'Big Terapia', seu quadro de humor no 'BBB 22'. O comediante, que criticou a ausência de homens negros e mulheres na direção da TV Globo, explicou a razão de abordar esses temas em seu trabalho.

"Vou te falar da minha vivência: seria mais confortável não fazer piadas assim. Mais fácil. Ninguém me pede pra fazê-las. Eu escrevo e luto pra que sejam aprovadas. Óbvio que é bom pra empresa se mostrar moderna, mas acredito muito no poder da palavra", escreveu no Twitter. "É a minha maneira de contribuir e fico pensativo com a deslegitimação proposta por alguns irmãos/companheiros. Espero ter colaborado. Um abraço", acrescentou.