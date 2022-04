Pedro Scooby come cupcake com papel e leva bronca de Arthur Aguiar, no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Pedro Scooby come cupcake com papel e leva bronca de Arthur Aguiar, no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 21/04/2022 08:27

Rio - Enquanto se aproximam da reta final do "BBB 22", os últimos cinco participantes curtiram uma festa com o tema "baile de formatura", na madrugada desta quinta-feira (21). Disputando o paredão da semana , Pedro Scooby acabou bebendo demais e protagonizou um momento inusitado com Arthur Aguiar, quando levou uma bronca do ator por comer um cupcake com papel e tudo.

fotogaleria

"Cuidado, mano, tu vai comer o papel", alertou o ex-Rebeldes enquanto o surfista se deliciava com a sobremesa sem retirar a embalagem. "Que loucura, Jessi", emendou Arthur, se referindo ao episódio em que a professora recém-eliminada teve dificuldades para comer uma cocada em sua última festa no reality show.

"Vai engasgar, hein, caralh*", disparou o ator, mas Scooby engoliu o quitute mesmo após as reclamações, arrancando risadas dos colegas de confinamento. Durante a comemoração, o surfista ainda levou advertências da produção por tentar dançar com os dummies e acabar encostando nos funcionários.