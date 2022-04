Claudia Raia passeia com a filha, Sophia, em Nova York - Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2022 10:39

Rio - Claudia Raia decidiu aproveitar o feriado em Nova York, nos Estados Unidos, para ficar perto da filha caçula, Sophia, de 19 anos. A jovem se mudou para cidade no final do ano de 2021, a fim de dar continuidade aos estudos.

Juntas, usaram o Instagram para gravar alguns stories contando sobre o trajeto que estavam fazendo em Nova York. "Estamos na cidade da Sossô. Estamos no metrô", disse a atriz. "Estou mostrando para ela como se vive", afirmou Sophia, com bom humor.

Aproveitando a companhia da mãe, a jovem mostrou quais passeios gosta de fazer pela cidade e a levou até uma cafeteria.

"Sophia me levando para conhecer os lugares que ela mais gosta", disse Claudia na legenda de uma foto com a filha, publicada no Instagram.

Além de Sophia, Claudia também é mãe de Enzo Celulari, de 24 anos, ambos frutos do casamento com o ator Edson Celulari, com quem a atriz foi casada de 1993 até 2010.