P.A estanca sangue para permanecer na última prova do líderReprodução / Globoplay

Publicado 22/04/2022 09:26

Rio - Por causa de um pequeno descuido, Paulo André acabou cortando o próprio dedo durante a última prova de resistência do "BBB 22". Dividida em três "estações", os brothers precisam enfrentar a chuva, o frio e o calor em um "posto de gasolina", ficar dentro do carro por algum tempo e também encher e esvaziar o porta malas, de acordo com as ordens recebidas pelo Big Boss.

Em uma das etapas da prova, P.A correu para preparar o porta malas e escorregou. Na tentativa de não cair, o brother acabou cortando o dedo, que começou a sangrar. O atleta usou a camisa para estancar o sangue e prosseguiu realizando as tarefas da competição que vale uma vaga para final do programa e consequentemente, a chance de ganhar R$ 1,5 milhão.