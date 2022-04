Pedro Scooby é o 16º eliminado do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Publicado 22/04/2022 07:26

Rio - Pedro Scooby recebeu 55,95% dos votos e foi o 16º eliminado do 'Bog Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quinta-feira. Eliezer teve 42,23% e Douglas Silva, 1,82%. Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre o comportamento genuíno do surfista e com a felicidade que ele fica com a conquista de outra pessoa.



"Ele é diferente, é um cara que se interessa genuinamente pelo outro, que quer ouvir a história do outro. Que bota a si próprio, muitas vezes, em segundo plano. Que vibra com as conquistas do outro. É até difícil entender. Será que somos nós os competitivos que estamos errados? Nas palavras dele: 'A vida é sobre isso? Ganhar, ganhar, ganhar e os outros perderem?'", disse o apresentador. "Scooby, poucas pessoas têm o privilégio de poder ser como você... Quando não sabe alguma coisa, não tem vergonha de perguntar com a simplicidade de uma criança. Quer crescer, quer evoluir, quer ser melhor, mas, para isso, o outro não precisa ser pior", completou.

A despedida de Pedro aconteceu na sala do reality show e foi breve, já que logo em seguida os últimos quatro participantes disputaram uma nova prova do líder, que é de resistência. "Vamos, família!", afirmou Scooby ao sair da casa mais vigiada do Brasil.

Ao encontrar Tadeu no estúdio, o surfista elogiou o discurso do apresentador. "O discurso foi uma das coisas mais bonitas que alguém já falou pra mim", destacou ele, emocionado.