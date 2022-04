Scooby conversa com Rafa Kalimann sobre sua relação com Arthur Aguiar - Reprodução / Globoplay

Publicado 22/04/2022 08:57 | Atualizado 22/04/2022 09:13

Rio - Em conversa com a apresentadora Rafa Kalimann durante o programa "Bate-papo BBB" da madrugada desta sexta-feira (22), Pedro Scooby falou sobre sua relação com Arthur Aguiar no "BBB 22". A apresentadora relembrou quando Scooby, P.A e D.G cederam a vitória da prova do líder para Linn da Quebrada e o quanto isso aborreceu Arthur.

"Eu pude conhecer o Arthur, ver a essência dele, ver que ele é um moleque muito bom, ver que ele tem algumas questões na vida dele que ele falou sobre isso, que ele está até desconstruindo e que de alguma forma eu tentei doar um pouco do que eu tinha para ele. Mas, ele é um cara muito estrategista, ele é um 'cara do game', então ele é um cara que está para passar por cima, tanto que assim, o que a Jessi falou, parece que tem uma torcida, para tirar as pessoas fortes. Cara, tudo certo, isso é um jogo", afirmou o surfista.

"Eu gosto do Arthur e isso já importa, de repente é um cara que não vou encontrar tanto na vida, mas eu tenho um carinho por ele, eu conheci o coração dele, admiro", acrescentou.

"Eu de fato me preocupava com a saúde mental do Arthur", concluiu Scooby.