Cíntia Dicker fala sobre o jeito desligado do marido, Pedro Scooby - Reprodução / Globo

Cíntia Dicker fala sobre o jeito desligado do marido, Pedro ScoobyReprodução / Globo

Publicado 22/04/2022 12:47

Rio - Depois de reencontrar com o marido, Pedro Scooby, Cíntia Dicker foi convidada ao programa "Encontro", para falar a respeito da participação do surfista no "BBB 22".

fotogaleria

Ao falar sobre Scooby, a modelo brincou sobre o jeito 'tranquilão' do ex-BBB e confessou que às vezes, fica irritada com ele.

"Irrita às vezes, porque está tudo bem para ele. Eu estou estressada várias vezes e ele fica: 'Amor, relaxa'. Ele é assim, aí eu vou e brigo com outra pessoa", contou Cíntia, bem humorada.

Quando questionada sobre a humanidade e empatia do ex-brother, características que chamaram atenção dos torcedores, Cíntia afirmou: "Ele é assim mesmo, eu não esperava menos."

Nas redes sociais, Cíntia agradeceu o apoio do público e dos amigos pela torcida para Scooby durante o reality.

"Gente, só agradecer! Aos amigos, os fãs, todo mundo que torceu por ele nesses três meses. Aos nossos amigos pessoais que deram muito apoio, dia e noite, para mim também e para ele. Tenho certeza que o Pedro está sentindo todo esse amor que vocês todos sentiam por ele! Obrigada, vida que segue!", disse a modelo em stories no Instagram.