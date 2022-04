Após conhecer o meme, Scooby afirma que não fuma - Reprodução

Publicado 22/04/2022 14:30 | Atualizado 22/04/2022 14:30

Após ser eliminado, nesta quinta-feira (21), Pedro Scooby viralizou nas redes sociais após uma dúvida dos telespectadores, durante o programa Rede BBB. Dentre os tópicos comentados, o surfista assistiu, pela primeira vez, ao principal 'meme' sobre ele e deixou sua opinião sobre o assunto.

Durante a conversa liderada por Rafa Kalimann, o eliminado relembrou momentos que viveu dentro do reality e conferiu o que aconteceu fora da casa, enquanto estava confinado. Ao vivo, ele foi apresentado a vídeos adorados pelo público, transmitidos durante as edições do BBB: neles, Scooby para de falar no meio das frases e encara o nada. Para agregar à cena engraçada, os editores adicionavam uma música, que se tornou a marca registrada do surfista durante a competição.

Após rir muito com o meme, Pedro deu sua opinião e tirou uma dúvida de muitos fãs. "Todo mundo sabe o que essa música dá a entender. Eu não fumo maconha, mano. Sabe por quê? Meus amigos falam 'Scooby, você não precisa fumar, você já nasceu assim'. E é verdade, eu sou assim!", esclareceu o ex-BBB.

Essa revelação foi o q mais me chocou nessa edição… pic.twitter.com/MhNtp40Bwg — Lorelay Fox (@Lorelay_Fox) April 22, 2022

O vídeo repercutiu nas redes sociais e chamou atenção dos admiradores do surfista. "Acho que eu nunca mais vou conseguir escutar essa música sem lembrar do Scooby", disse um internauta. "Com quantos anos você descobriu que o Scooby não fuma?", brincou outro.

Além do momento de descontração, Pedro falou sobre sua experiência na casa. Para ele, o isolamento foi uma oportunidade de refletir sobre sua própria trajetória de vida. "Eu nunca tinha parado para refletir sobre minha história, aqui na casa tive esse tempo", desabafou.

A emoção também fez parte da entrevista. Com lágrimas nos olhos, Scooby falou sobre a relação de irmandade com Paulo André e assistiu à reação do brother após sua eliminação. O surfista também conferiu um vídeo sobre sua amizade com P.A e Douglas, e afirmou: "Como não ganhei o BBB? Eu ganhei, pô! Isso é a maior vitória".

Após relembrar as relações que construiu na casa, o ex-participante chorou ao ver um vídeo do filho. Filmado pela mãe, Luana Piovani, o pequeno Dom estava rezando pela permanência do pai na casa. Scooby, emocionado, limpou as lágrimas e declarou estar com saudade de suas três crianças, Dom, Liz e Bem.