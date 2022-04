Luana Piovani critica Arthur Aguiar e ex-participantes de reality show - Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2022 13:46 | Atualizado 22/04/2022 13:48

Rio - Após a saída do ex-marido, Pedro Scooby, do "BBB 22", Luana Piovani decidiu alfinetar Arthur Aguiar e outros ex-participantes de reality show em suas redes sociais.

No Instagram, a atriz publicou uma montagem com os rostos de alguns homens que participaram de antigas edições de "A Fazenda" e também do "BBB", onde Arthur Aguiar aparecia no centro. "Recebi, não conhecia todos, mas depois da explicação, entendi. Tudo abusivo e o Brasil? Ama!", escreveu.

Entre os presentes na imagem, estavam o cantor Biel, que participou de "A Fazenda", cujo a ex-esposa Duda Castro acusou de violência durante o casamento; Dado Dolabella, que já foi preso por não pagar pensão e acusado, pela própria Luana, de agressão e Marcos Harter, que participou do "BBB 17" e teve um relacionamento abusivo com Emily Araújo dentro da casa.

A lista ainda conta com Lucas Viana, acusado de assediar sexualmente Hariany Almeida, durante "A Fazenda" e Rafael Ilha, vencedor da edição do ano de 2018 de "A Fazenda", que possui seis prisões por tráfico internacional de armas em sua ficha. Já Arthur Aguiar, que continua no "BBB 22", causou polêmica por trair inúmeras vezes a esposa Maíra Cardi e também chegou a ser exposto por um suposto "comportamento abusivo" que teria com ela, como controlar os horários da influencer, roupas, amizades e até mesmo, querer parte de seu dinheiro.