Ex-BBB Rodrigo MussiReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2022 17:28

Rio - Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, segue atualizando os seguidores do gerente comercial sobre seu estado clínico e nesta sexta-feira (22) divulgou mais um boletim médico em seu Instagram. O ex-BBB está internado no Hospital das Clínicas após sofrer um acidente de carro no dia 31 de março.

fotogaleria "O Rod está feliz, mais ativo, se movimentando pelo quarto e fazendo os exercícios. O nosso guerreiro segue lutando por sua reabilitação. O Rod precisará de paciência e muita força de vontade (que ele sempre teve). Um dia de cada vez, vamos atingir o objetivo, que é a sua plena recuperação. Vamos juntos!", informou.

Na última quarta-feira, o gerente comercial recebeu alta da UTI e foi para a enfermaria. "É com imensa alegria que informo que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação", contou Diogo Mussi, irmão do ex-BBB.