Anitta revela indignação com eliminação de Pedro Scooby do 'BBB 22'Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 22/04/2022 18:38 | Atualizado 22/04/2022 18:41

Rio - Após Pedro Scooby deixar o "BBB 22" , Anitta foi às redes sociais demonstrar sua indignação com as últimas eliminações do reality show, que incluíram Linn da Quebrada e Gustavo Marsengo. Em seu Twitter, a Poderosa questionou os motivos que levaram à saída de seu ex-namorado e ainda comparou o resultados dos paredões recentes com as eleições que acontecem no Brasil em outubro deste ano.

"Interrompendo a programação da minha vida, que tá mais corrida que as competições do P.A [Paulo André], para comentar que: acabo de saber que saíram do 'BBB' Lina, Gustavo e agora Scooby um atrás do outro. As definições de medo das eleições foram atualizadas", declarou a cantora, que se apresenta hoje, pela segunda vez, em um dos palcos principais do Coachella, na Califórnia.

Em seguida, Anitta relembrou sua reação quando Scooby foi anunciando no elenco Camarote do "BBB 22": "Falei lá no início que, dessa vez, desse ex vocês iam gostar até o final. Que caralh*s que ele fez? Eu parei de assistir", disparou a garota do Rio. "Gente, e o Gustavo, meu crush, saiu também. E Lina, minha campeã", lamentou.

A artista finalizou o desabafo afirmando que pretende ajudar os ex-BBBs com contratos de publicidade: "Vou já correndo arrumar um publi pra geral com as minhas marcas. Que loucura", completou Anitta.

