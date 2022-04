Paulo André ganha última prova do ’BBB 22’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 22/04/2022 19:40 | Atualizado 22/04/2022 20:01

Rio - Após mais de 19 horas, Paulo André venceu a última prova do 'BBB 22' e garantiu sua vaga na final do reality show. Arthur Aguiar esqueceu de apertar o botão antes do término do tempo e foi desclassificado. Além de ser um dos finalistas, o atleta olímpico ainda ganhou um carro.

fotogaleria "Mãe, ganhei teu carro. Te amo, finalista. Esse carro é seu. Pai e mãe, amo muito vocês. Te amo muito, Scooby, essa é pra você", vibrou Paulo André.

Douglas Silva foi o primeiro desclassificado após mais de 10 horas de prova. O ator deixou cair um objeto do porta-malas do carro. Já Eliezer, inverteu a disposição dos objetos na prateleira em uma das três estações da prova e foi eliminado.