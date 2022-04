Tiago Abravanel reencontra Jessilane em festa de Ludmilla e relembra a promessa da festa de 15 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2022 09:57

Rio - Para Tiago Abravanel, promessa é realmente uma "dívida". Na madrugada desta terça-feira (26), o cantor se reuniu com Jessilane Alves, durante a comemoração de aniversário de Ludmilla e relembrou o que tinha prometido para bióloga dentro do "BBB 22".

Em stories publicados no seu Instagram, Tiago filmou seu encontro com Jessi e anunciou que irá realizar a festa de 15 anos que havia prometido para ex-sister.

"E para quem perguntou, vai ter 15 anos, sim, porr*", disse o cantor, abraçando a professora. Animada com a novidade, Jessi o abraçou de volta, sorrindo.

No reality, Jessilane contou para Tiago que caso vencesse a prova do líder, faria uma festa com a temática "15 anos", pois passou a adolescência sonhando com uma e não conseguiu ter. Ao fim da conversa, os dois se abraçaram e Tiago agradeceu por ela tê-lo permitido conhecer um pouco mais de sua vida.

"Obrigado por você permitir que eu conhecesse um pouco mais da sua história, de você e do seu coração. E se eu não conseguir realizar uma coisa que eu quero realizar aqui dentro ainda, que é ver a sua festa de 15 anos, eu prometo que eu vou realizar a sua festa lá fora.", prometeu.