Rodrigo Mussi recebe alta da UTI 20 dias após sofrer um grave acidente de carroReprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 25/04/2022 21:06 | Atualizado 25/04/2022 21:10

Rio - Rodrigo Mussi segue se recuperando do grave acidente de carro que sofreu no dia 31 de março, em São Paulo. Segundo comunicado divulgado no Instagram oficial do ex-BBB, o gerente comercial deve receber alta médica do hospital onde está internado ainda nesta semana, para iniciar a reabilitação intensiva em outro local.

"Nosso Rod segue se recuperando. Hoje se alimentou bem, fez fisioterapia e continua teimoso com o colar cervical (risos). Estamos confiantes de que essa semana deixa o Hospital das Clínicas, para começar sua reabilitação intensiva em outro lugar específico para seu tipo de recuperação! Continua assim, Rodrigo!", diz a publicação. Nos comentários, fãs e amigos do ex-brother celebraram a evolução em seu estado de saúde.

Relembre

O ex-participante do "BBB 22" Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e chegou a ter um traumatismo craniano. O gerente comercial viajava em veículo por aplicativo, que se chocou com a traseira de um caminhão e o motorista afirmou na ocasião que pode ter cochilado na direção do automóvel.

Confira: