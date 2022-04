Natália Deodado já está se preparando para desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis nesta sexta-feira - Beatriz Damy / Ag. News

Natália Deodado já está se preparando para desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis nesta sexta-feiraBeatriz Damy / Ag. News

Publicado 25/04/2022 18:02

Rio - Natália Deodato usou suas redes sociais, neste domingo (24), para se defender após a coluna de Leo Dias, no jornal Metrópoles, acusar a ex-participante do "BBB 22" de estrelismo durante o Carnaval. A reportagem publicada no último sábado diz que a designer de unhas "só circulou acompanhada de seguranças e não parou para falar com ninguém", ao que a ex-sister rebateu em seu Twitter.

fotogaleria

"Ei, gente. Está saindo na imprensa matérias dizendo que eu me recusei a dar entrevistas nos camarotes da Sapucaí, mas vim aqui esclarecer pra vocês esse equívoco, afinal, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, tentei responder tudo o que estava ao meu alcance", declarou a mineira, que cruzou a Marquês de Sapucaí como musa da Beija-Flor de Nilópolis.

Em seguida, Natália destacou a estreia na Avenida ao explicar o motivo de não estar completamente disponível para entrevistas no Sambódromo: "A maioria dos veículos de imprensa ou pessoas que vieram até mim, eu consegui sim responder e conversar, mas tiveram alguns momentos que simplesmente não deu. Esse foi o meu primeiro desfile na Sapucaí e além de ansiosa, eu também estava com o tempo muito corrido", relembrou.

"Enfim. Esses tweets não são justificativas, mas sim um esclarecimento pra que vocês saibam que eu amei estar e participar do carnaval na Sapucaí e também amei a forma que fui acolhida. Eu jamais agiria com falta de humildade ou educação. Quem me viu por lá, sabe disso", completou ela, que recebeu apoio dos fãs nos comentários da postagem.

Confira: